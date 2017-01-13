«Фонтанка» насчитала у командира российских наемников Вагнера четыре ордена Мужества

Meduza
16:42, 13 января 2017

Командир российских наемников в Сирии Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер, награжден четырьмя орденами Мужества. Награды видны на фотографии Уткина с президентом России Владимиром Путиным. На ордена обратило внимание петербургское издание «Фонтанка», которое ранее опубликовало несколько статей про Вагнера.

Фотография Вагнера и Владимира Путина 13 января появилась в сообществе «Солдат удачи» социальной сети «ВКонтакте». Скорее всего, командир наемников сфотографировался с президентом в День Героев Отечества, 9 декабря 2016 года. Вагнер в тот день был на приеме в Кремле.

Дмитрий Уткин — крайний справа. Крайний слева, как пишет «Фонтанка», отставной полковник МВД из Петербурга Андрей Трошев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял, что в Кремль Уткина позвали как кавалера орденов Мужества. Песков не уточнял количество наград. За что награжден Дмитрий Уткин, он тоже не сказал. Бывшая жена Уткина рассказывала «Газете.ру», что у него есть награды за участие в спецоперациях в Чечне.

Согласно расследованиям «Фонтанки» и «Газеты.ру», Дмитрий Уткин возглавляет частную военную компанию, которая готовит наемников для участия в войне в Сирии. По сведения журналистов, раньше Вагнер отправлял бойцов на восток Украины. В российском Уголовном кодексе есть статья о наемничестве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться