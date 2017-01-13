Fiat Chrysler заподозрили в установке ПО для манипуляций с вредными выбросами

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) вынесло предупреждение о нарушении концерну Fiat Chrysler Automobiles за установку на дизельные двигатели программного обеспечения, снижающего эффективность очистки выхлопных газов.

ПО снижало эффективность очистки выхлопов при движении на высокой скорости и во время длительных поездок. Нарушением, как следует из заявления EPA, является сокрытие информации о существовании программ; в намерении фальсифицировать данные о выбросах Fiat Chrysler пока не обвиняется.

Программы были установлены на машинах Dodge Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee с дизельными двигателями, выпущенных в 2014–2016 годы. В США было продано около 104 тысяч таких автомобилей.

В EPA заявили, что в ходе разбирательств концерн так и не сумел объяснить сокрытие данных об этом ПО, передает Associated Press. В Fiat Chrysler заявили, напротив, что предоставили властям множество информации о работе системы снижения токсичности выхлопов.

После заявления EPA акции концерна на Нью-Йоркской фондовой бирже сначала упали на 18 процентов, затем начали расти в цене. На момент окончания торгов (около полуночи по Москве) падение составило около 10 процентов.