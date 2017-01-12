Всемирный банк: у России не хватает денег на выполнение общественного договора

У России больше нет денег на выполнение общественного договора со своими гражданами. Об этом, как сообщает «Дождь», говорится в докладе Всемирного банка «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста», представленном на Гайдаровском форуме.

В России, указывают авторы доклада, основой общественного договора является обеспечение граждан рабочими местами, дешевыми госуслугами и социальными выплатами в обмен на предоставление властям широких полномочий и возможность играть «роль руководителя и управляющего».

Последние 10 лет, указывают авторы доклада, у населения укреплялись ожидания от государства. Общество, в частности, рассчитывает, что власти обеспечат бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ. Однако эти ожидания, считает Всемирный банк, больше нечем оправдывать.

Бюджетные средства на соцподдержку, говорится в докладе, тратились в ущерб другим статьям, в том числе инвестициям в социальную и коммунальную инфраструктуру, здравоохранение и образование. В итоге «качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания».

России, говорится в докладе, необходимо срочно заняться вложениями в социальную, коммунальную, транспортную и энергетическую сферу.

«В 2012–2014 годах государственные расходы России на инфраструктуру составили менее 1 процента ВВП в год, в то время как потребности в таких инвестициях оцениваются на уровне 1 триллиона долларов — 75 процентов российского ВВП за 2015 год», — приводит ТАСС выдержки из доклада.

Российским властям, по мнению экспертов Всемирного банка, также необходимо начать реализовывать реформы, нацеленные на повышение производительности труда, развитие человеческого капитала и госуправления.

«Реформы необходимо проводить срочно, пока неравенство и уязвимость не обострились в условиях бюджетных проблем, связанных с падением цен на сырьевые товары, пока демографические изменения не начали оказывать чрезмерно сильное давление на спрос на рабочую силу труда и на бюджетные ресурсы», — цитирует доклад «Финмаркет».