Власти РФ обвинили Украину в цензуре из-за запрета вещания «Дождя»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «парадоксальным актом цензуры» решение властей Украины о прекращении трансляции российского телеканала «Дождь» на территории страны.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал запрет «недопустимым» и заявил, что это свидетельствует о «нарушении свободы слова».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение украинских властей, сказал, что «деструктивная линия украинской стороны продолжается».
«Мы привлечем внимание представителя ОБСЕ по свободе СМИ госпожи (Дуньи) Миятович, сделаем все для того, чтобы соответствующие профильные площадки международные высказались на эту тему, и не только высказались, но и повлияли (на Киев), чтобы как и трансляция телеканала „Дождь“, так и трансляция других российских телеканалов все-таки были возобновлены, хотя надежды на это очень мало, скажу вам откровенно», — добавила Мария Захарова.