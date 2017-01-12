Власти РФ обвинили Украину в цензуре из-за запрета вещания «Дождя»

«Мы привлечем внимание представителя ОБСЕ по свободе СМИ госпожи (Дуньи) Миятович, сделаем все для того, чтобы соответствующие профильные площадки международные высказались на эту тему, и не только высказались, но и повлияли (на Киев), чтобы как и трансляция телеканала „Дождь“, так и трансляция других российских телеканалов все-таки были возобновлены, хотя надежды на это очень мало, скажу вам откровенно», — добавила Мария Захарова.