В правительстве предложили отменить подоходный налог для зарплат до 7500 рублей

Речь, уточнила она, идет о тех людях, «кто получает МРОТ».

По мнению вице-премьера, освобождение от подоходного налога людей, «оказавшихся в ситуации бедности», стало бы реальным шагом в повышении доходов населения.

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальный блок.

Правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы подоходного налога и отмену его для граждан, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с июля 2016 года составляет в России 7,5 тысячи рублей. Действующий в настоящий момент в России прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10678 рублей.

Ольга Голодец в ноябре 2016 года сообщила , что правительство рассматривает возможность отказа от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и освобождении от НДФЛ людей с низким доходом. Для какого дохода предполагается использовать нулевую ставку налога, Голодец тогда не уточнила.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, сказал, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц может появится в России лишь после 2018 года, когда, по его словам, стабилизируется ситуация в экономике.