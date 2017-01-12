В поликлинике Уфы пенсионерке пришлось ползти на второй этаж. Главврач уволен

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача больницы № 13 Уфы, в поликлинике которой пенсионерке Татьяне Меленчук пришлось ползком забираться по лестнице на второй этаж.

Хамитов заметил, что лифт в поликлинике при больнице не работает уже два года, а главный врач Радиф Сабиров «под разными предлогами уходил от вопросов ввода в эксплуатацию этого оборудования».

Ранее Следственный комитет начал проверку безопасности услуг, которые оказывает поликлиника.

Об инциденте с Меленчук стало известно 11 января, когда дочь женщины Ирина Талипова разместила в интернете ролик, как ее матери с прооперированной ногой приходится забираться по лестнице, чтобы попасть в рентген-кабинет.