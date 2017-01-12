Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис Hideme.ru. Сайт сменил адрес

Роскомнадзор заблокировал сайт VPN-сервиса Hideme.ru, сообщил представитель ведомства Вадим Ампелонский.

Блокировка, по словам Ампелонского, была введена по решению Бузулукского районного суда Оренбургской области. Он установил, что ресурс предоставляет пользователям возможность доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы.

На сайте проекта «Роскомсвобода» сообщается, что Hideme.ru внесен в реестр запрещенных сайтов 11 января. Решение суда о блокировке было вынесено в мае 2016 года.

В Едином реестре запрещенной информации на сайте Роскомнадзора указывается, что доступ к Hideme.ru ограничен по решению Учалинского районного суда Башкирии, принятому в мае 2016 года.

VPN-сервис Hideme.ru продолжил свою работу, сменив адрес сайта и включив переадресацию.