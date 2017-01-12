«Новая газета» сообщила о подготовке чеченских бойцов Росгвардии к командировке в Сирию

Руководство 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Росгвардии распространяет среди личного состава брошюры о Сирии. Об этом сообщает «Новая газета», в распоряжении которой оказались экземпляры этих изданий.

Брошюры газете передал сотрудник входящего в 46-ю бригаду чеченского батальона «Север» (официальное название — 141-й специальный моторизованный полк). Другие служащие 46-й бригады подтвердили факт их распространения среди личного состава. По их словам, к командировке в Сирию готовят «именно чеченских военнослужащих».

Когда именно брошюры оказались в распоряжении издания, в публикации не уточняется.

Одна из брошюр называется «Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)» и представляет из себя иллюстрированный справочник о Сирии, ее жителях, участниках вооруженного конфликта (в том числе об используемом вооружении), и базовый разговорник. Выходных данных на издании нет; на первой странице есть эмблема Вооруженных сил РФ (трехцветная звезда).

Второе издание — «Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике» на десяти страницах. В брошюре есть общие сведения о Сирии и советы по поведению в этой стране, в том числе совет в случае «неадекватного» поведения сирийца произносить слово «мухабарат».

«Оно означает что-то вроде „организация государственной безопасности, разведка, полиция“. При этом упоминании местные жители обычно пугаются и затихают», — говорится в брошюре. В брошюре также есть рекомендация не обсуждать политическую обстановку в Сирии.

«Рекомендации», согласно выходным данным, изданы Росгвардией. При этом на предпоследней странице указана несуществующая бригада — 64-я. В «Новой газете» полагают, что это может быть либо опечаткой, либо специальной ошибкой, сделанной ради возможности при необходимости объявить брошюру фальшивкой.