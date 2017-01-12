«Новая газета» сообщила о подготовке чеченских бойцов Росгвардии к командировке в Сирию

«Новая газета»
19:16, 12 января 2017
Требует подтверждения

Руководство 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Росгвардии распространяет среди личного состава брошюры о Сирии. Об этом сообщает «Новая газета», в распоряжении которой оказались экземпляры этих изданий.

Брошюры газете передал сотрудник входящего в 46-ю бригаду чеченского батальона «Север» (официальное название — 141-й специальный моторизованный полк). Другие служащие 46-й бригады подтвердили факт их распространения среди личного состава. По их словам, к командировке в Сирию готовят «именно чеченских военнослужащих».

Когда именно брошюры оказались в распоряжении издания, в публикации не уточняется.

Одна из брошюр называется «Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)» и представляет из себя иллюстрированный справочник о Сирии, ее жителях, участниках вооруженного конфликта (в том числе об используемом вооружении), и базовый разговорник. Выходных данных на издании нет; на первой странице есть эмблема Вооруженных сил РФ (трехцветная звезда).

Второе издание — «Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике» на десяти страницах. В брошюре есть общие сведения о Сирии и советы по поведению в этой стране, в том числе совет в случае «неадекватного» поведения сирийца произносить слово «мухабарат». 

«Оно означает что-то вроде „организация государственной безопасности, разведка, полиция“. При этом упоминании местные жители обычно пугаются и затихают», — говорится в брошюре. В брошюре также есть рекомендация не обсуждать политическую обстановку в Сирии.

«Рекомендации», согласно выходным данным, изданы Росгвардией. При этом на предпоследней странице указана несуществующая бригада — 64-я. В «Новой газете» полагают, что это может быть либо опечаткой, либо специальной ошибкой, сделанной ради возможности при необходимости объявить брошюру фальшивкой.

Россия с осени 2015 года проводит военную операцию в Сирии, официальная цель которой — помощь правительству страны в борьбе с терроризмом. В 2016 году президент РФ Владимир Путин дважды — в марте и декабре — объявлял о сокращении российского военного присутствия в Сирии.
Согласно официальным заявлениям, в операции участвуют в первую очередь воздушно-космические силы РФ; также в Сирии присутствует российский спецназ, военные советники и инструкторы.
В декабре 2016 года в СМИ появилась информация об отправке в Сирию группы военных полицейских из Чечни. По неподтвержденным данным, 12 военнослужащих были уволены за отказ ехать в Сирию.
В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в тылу террористов из «Исламского государства» находятся «лучшие бойцы» Чечни, прошедшие подготовку в «центре сил специального назначения под Центороем». Позже источник в руководстве республики рассказал агентству «Интерфакс», что речь идет не о сотрудниках ВС и МВД РФ, а о «самоорганизовавшихся группах молодых людей, которые поставили перед собой цель противостоять террористической организации».

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