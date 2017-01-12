Минобороны РФ отчиталось о выводе первых самолетов из Сирии
Из Сирии в Россию прибыли шесть бомбардировщиков Су-24 в рамках запланированного сокращения группировки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он напомнил, что 6 января авианосная ударная группа Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» также вышла в обратный поход из Средиземного моря.
Конашенков опроверг сообщение Fox News о том, что Россия наращивает группировку в Сирии. Четыре Су-25, о которых написало издания, прибыли из России в рамках плановой ротации, пояснили в Минобороны.
Об очередном сокращении российской группировки в Сирии было заявлено в конце декабря, когда Россия в третий раз объявила о начале режима прекращения огня в стране. Гарантами нового перемирия стали Россия и Турция.
Ранее стало известно, что «Адмирал Кузнецов» прервет свой поход к сирийским берегам и вернется в Североморск через два месяца после начала своей операции. До этого утверждалось, что авианесущий крейсер отправился в Сирию на пять месяцев. За это время «Адмирал Кузнецов» потерял два самолета своей авиагруппы, обе аварии произошли во время посадки.