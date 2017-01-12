Минобороны РФ отчиталось о выводе первых самолетов из Сирии

Из Сирии в Россию прибыли шесть бомбардировщиков Су-24 в рамках запланированного сокращения группировки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он напомнил, что 6 января авианосная ударная группа Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» также вышла в обратный поход из Средиземного моря.

Конашенков опроверг сообщение Fox News о том, что Россия наращивает группировку в Сирии. Четыре Су-25, о которых написало издания, прибыли из России в рамках плановой ротации, пояснили в Минобороны.