Минфин предложил поднять минимальную цену на водку на 15 процентов

Министерство финансов подготовило законопроект об увеличении минимальной розничной цены на водку на 15 процентов, до 219 рублей за 0,5 литра. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке Минфин обосновывает необходимость поднятия розничных цен на водку увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Предполагается, что поправки вступят в силу в июне 2017 года.