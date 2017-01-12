Минфин предложил поднять минимальную цену на водку на 15 процентов
Министерство финансов подготовило законопроект об увеличении минимальной розничной цены на водку на 15 процентов, до 219 рублей за 0,5 литра. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке Минфин обосновывает необходимость поднятия розничных цен на водку увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.
Предполагается, что поправки вступят в силу в июне 2017 года.
Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года. В настоящий момент минимальная розничная цена 0,5 литра водки в РФ составляет 190 рублей. С 2017 года ставка акциза на крепкий алкоголь была поднята с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.
Против повышения минимальных розничных цен на спиртное неоднократно выступало Минэкономразвития. По мнению этого ведомства снижение цен на алкоголь поможет бороться с нелегальным производством спиртного и снизит потребление суррогатов.
В декабре 2016 года после массового отравления спиртовым концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по борьбе с суррогатным алкоголем, включающий в себя, в числе прочего, снижение акцизов на спиртное.