Google прекратил работу над беспилотниками на солнечных батареях. Их хотели использовать для раздачи интернета

9to5google
13:55, 12 января 2017
Надежный источник

Компания Alphabet (владеет Google) закрыла проект Titan по разработке беспилотных летательных аппаратов, работающих на солнечной энергии. Об этом сообщает 9to5Google.

В 2016 году разработки Titan использовались в испытаниях по раздаче высокоскоростного интернета в удаленных местностях (проект упоминался в СМИ под названием SkyBender).

Официальный представитель экспериментального подразделения X (изначально называлось Google X) заявил, что проект Loon, предполагающий использовать для тех же целей аэростаты, выглядит более многообещающим с экономической и технической точек зрения.

«Многие люди из команды Titan применяют свой опыт в других проектах X по высотному воздухоплаванию, в том числе Loon и Wing (проект использования дронов для доставки товаров. — „Медуза“).», — говорится в заявлении.

По информации 9to5Google, более чем 50 инженерам из Titan предложено присоединиться к другим проектам в Alphabet.

Google купил Titan Aerospace в 2014 году. Компания разрабатывала беспилотники, летающие на высоте 20 тысяч метров и выполняющие функции спутников, а именно аэрофотосъемки и сбора погодных данных.
Titan Aerospace Solara 50
FlightBots

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