Google прекратил работу над беспилотниками на солнечных батареях. Их хотели использовать для раздачи интернета

Компания Alphabet (владеет Google) закрыла проект Titan по разработке беспилотных летательных аппаратов, работающих на солнечной энергии. Об этом сообщает 9to5Google.

В 2016 году разработки Titan использовались в испытаниях по раздаче высокоскоростного интернета в удаленных местностях (проект упоминался в СМИ под названием SkyBender).

Официальный представитель экспериментального подразделения X (изначально называлось Google X) заявил, что проект Loon, предполагающий использовать для тех же целей аэростаты, выглядит более многообещающим с экономической и технической точек зрения.

«Многие люди из команды Titan применяют свой опыт в других проектах X по высотному воздухоплаванию, в том числе Loon и Wing (проект использования дронов для доставки товаров. — „Медуза“).», — говорится в заявлении.

По информации 9to5Google, более чем 50 инженерам из Titan предложено присоединиться к другим проектам в Alphabet.