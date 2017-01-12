Глава «Яндекс.Погоды» разработал сервис для похорон Umer

Руководитель «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин разработал приложение Umer, которое поможет организовать похороны — собрать необходимые документы и выбрать вариант захоронения.

На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь? Опубликовано Дмитрием Гераниным 11 января 2017 г.

В комментарии BFM Геранин заявил, что приложение «выглядит, возможно, несколько провокационно, но это именно для того, чтобы поймать внимание». По его словам, менее чем за сутки после публикации в фейсбуке более 20 агентств по всей России обратились к нему с предложениями о сотрудничестве.

Геранин добавил, что на доработку сервиса ему понадобится два-три месяца.