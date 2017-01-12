Братья Коэны снимут телесериал

Братья Джоэл и Итан Коэны работают над первым в своей карьере телесериалом, сообщает Variety. Это будет антология под названием «Баллада о Бастере Скраггсе» (е).

Коэны написали к сериалу сценарий и займутся его постановкой. Действие «Баллады о Бастере Скраггсе» происходит на Старом Западе США.

Производством сериала, помимо компании Коэнов Mike Zoss Productions, занимается Annapurna Television.

Когда и как именно будет выпущена «Баллада о Бастере Скраггсе», неизвестно.

По информации Variety, создатели рассматривают возможность проката сериала в кинотеатрах. Информации о деталях этого решения нет.