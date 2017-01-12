Братья Коэны снимут телесериал
Братья Джоэл и Итан Коэны работают над первым в своей карьере телесериалом, сообщает Variety. Это будет антология под названием «Баллада о Бастере Скраггсе» (е).
Коэны написали к сериалу сценарий и займутся его постановкой. Действие «Баллады о Бастере Скраггсе» происходит на Старом Западе США.
Производством сериала, помимо компании Коэнов Mike Zoss Productions, занимается Annapurna Television.
Когда и как именно будет выпущена «Баллада о Бастере Скраггсе», неизвестно.
По информации Variety, создатели рассматривают возможность проката сериала в кинотеатрах. Информации о деталях этого решения нет.
Братья Коэны сняли 17 полнометражных фильмов. Последний из них на данный момент — «Да здравствует Цезарь!» (2016). В 2014 году они стали продюсерами сериала «Фарго», основанного на их одноименном фильме 1995 года.