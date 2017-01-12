Братья Коэны снимут телесериал

Variety
22:18, 11 января 2017
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Братья Джоэл и Итан Коэны работают над первым в своей карьере телесериалом, сообщает Variety. Это будет антология под названием «Баллада о Бастере Скраггсе» (е).

Коэны написали к сериалу сценарий и займутся его постановкой. Действие «Баллады о Бастере Скраггсе» происходит на Старом Западе США. 

Производством сериала, помимо компании Коэнов Mike Zoss Productions, занимается Annapurna Television.

Когда и как именно будет выпущена «Баллада о Бастере Скраггсе», неизвестно. 

По информации Variety, создатели рассматривают возможность проката сериала в кинотеатрах. Информации о деталях этого решения нет.

Братья Коэны сняли 17 полнометражных фильмов. Последний из них на данный момент — «Да здравствует Цезарь!» (2016). В 2014 году они стали продюсерами сериала «Фарго», основанного на их одноименном фильме 1995 года.
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