«Yes we can. Yes we did». Так Барак Обама закончил свою последнюю речь на посту президента США
Барак Обама 10 января произнес прощальную речь на посту президента США. Обращение к американцам, которое заняло в общей сложности около 50 минут, заканчивается словами: «Да, мы можем. Да, мы [это] сделали. Да, мы можем. Спасибо. Да хранит вас бог. И бог [Обама употребил выражение „my God“ — прим. „Медузы“] продолжит хранить Америку».
«Да, мы можем» (Yes we can) — один из наиболее известных лозунгов Барака Обамы. С ним он шел на президентские выборы 2008 года.
В самой речи Обама попросил американцев быть активными гражданами — причем не только во время выборов. «Если вы устали от споров со странными людьми в интернете, постарайтесь поговорить с ними в реальной жизни […]. Если вы разочаровались в избранных вами политиках, возьмите планшет, заручитесь подписями и баллотируйтесь сами», — заключил Обама.
Об отношениях с Россией Обама упомянул напрямую лишь в одном абзаце, поставив Россию в один ряд с Китаем:
«Давайте будем бдительны, но не будем бояться. ИГИЛ будет пытаться убивать невинных людей. Но они не могут победить Америку, если только мы сами не изменим нашей конституции и нашим принципам борьбы. Конкуренты, такие как Россия и Китай, не смогут соперничать с нами по влиянию на мир — если только мы сами не предадим наши ценности и не превратимся просто в большую страну, которая издевается над соседями поменьше» (англ.яз.)