«Yes we can. Yes we did». Так Барак Обама закончил свою последнюю речь на посту президента США

The New York Times
03:30, 11 января 2017
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Барак Обама 10 января произнес прощальную речь на посту президента США. Обращение к американцам, которое заняло в общей сложности около 50 минут, заканчивается словами: «Да, мы можем. Да, мы [это] сделали. Да, мы можем. Спасибо. Да хранит вас бог. И бог [Обама употребил выражение „my God“ — прим. „Медузы“] продолжит хранить Америку».

«Да, мы можем» (Yes we can) — один из наиболее известных лозунгов Барака Обамы. С ним он шел на президентские выборы 2008 года.

В самой речи Обама попросил американцев быть активными гражданами — причем не только во время выборов. «Если вы устали от споров со странными людьми в интернете, постарайтесь поговорить с ними в реальной жизни […]. Если вы разочаровались в избранных вами политиках, возьмите планшет, заручитесь подписями и баллотируйтесь сами», — заключил Обама.

Об отношениях с Россией Обама упомянул напрямую лишь в одном абзаце, поставив Россию в один ряд с Китаем:

«Давайте будем бдительны, но не будем бояться. ИГИЛ будет пытаться убивать невинных людей. Но они не могут победить Америку, если только мы сами не изменим нашей конституции и нашим принципам борьбы. Конкуренты, такие как Россия и Китай, не смогут соперничать с нами по влиянию на мир — если только мы сами не предадим наши ценности и не превратимся просто в большую страну, которая издевается над соседями поменьше» (англ.яз.)

The New York Times
Полностью последнюю речь Барака Обамы на английском языке можно посмотреть по ссылке. По данным CNN, Обама готовил ее лично, надиктовывая абзацы своему спичрайтеру, который потом превратил их в речь.
Барак Обама провел на посту президента США максимальные по законам страны два четырехлетних срока. На выборах 2008 года его основным соперником от Республиканской партии был Джон Маккейн, в 2012-м — Митт Ромни. На выборах 2016 года Демократическую партию представляла Хиллари Клинтон, которая проиграла своему основному конкуренту от республиканцев Дональду Трампу.
Ожидается, что Трамп даст свою первую пресс-конференцию в статусе 45 президента США (а не просто «избранного президента») 11 января.
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