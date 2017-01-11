Всемирный экономический форум назвал глобальные угрозы ближайшего десятилетия

В 2017 году, по мнению составителей доклада, наиболее вероятными рисками являются погодные аномалии, широкомасштабная вынужденная миграция и природные катастрофы.

Основными глобальными рисками в ближайшие десять лет, по мнению экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), будут экономическое неравенство, социальное расслоение и экологические угрозы.

Доклад The Global Risks Report в 2017 году был представлен Всемирным экономическим форумом в 12-й раз. Доклад публикуется ежегодно в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

В рамках подготовки доклада были опрошены около 700 экспертов, назвавших тенденции, которые, по их мнению, окажут наиболее сильное глобальное влияние.

Потенциальные угрозы отдельно оценивались по степени вероятности и по степени воздействия на мировое сообщество. Угрозы разделены на пять категорий: экономические, технологические, геополитические, социальные и риски для окружающей среды.