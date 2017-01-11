В Китае запретили Pokemon Go

Китайские власти отказались выдать лицензию мобильной игре Pokemon Go от Nintendo до окончательной оценки всех рисков, которые создает приложение. Об этом сообщает Администрация прессы, публикаций, радио, кино и телевидения.

Чиновники проведут дополнительные проверки, чтобы установить, может ли Pokemon Go быть «угрозой безопасности географической информации и угрозой транспортной и личной безопасности потребителей».

Как долго власти Китая намерены проводить оценку игры, не сообщается.