Трамп помешал Buzzfeed и CNN задать вопросы на пресс-конференции: «У вас фейковые новости»
Избранный президент США Дональд Трамп не позволил корреспондентам издания Buzzfeed и телеканала CNN задать ему вопросы на пресс-конференции.
«Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости», — заявил Трамп.
Затем микрофон взял журналист BBC News. «О, тоже красиво», — сказал избранный президент.
Buzzfeed 10 января опубликовал материалы о предполагаемых связях Дональда Трампа с российским руководством. В этом досье говорится, в частности, что Кремль собирал компромат на Трампа. Достоверность этих сведений не подтверждена.
CNN сообщал, что Трампу и Бараку Обаме была представлена краткая отредактированная версия досье, которое впоследствии опубликовал Buzzfeed.