Суд объявил «праздным любопытством» официальный запрос СМИ по поводу самолета Шувалова

Навальный
12:49, 11 января 2017
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Судья Юлиан Лебедев Пресненского районного суда Москвы отказал изданию «Левиафан» в иске о бездействии к правительству России, которое отказалось предоставить график поездок первого вице-премьера Игоря Шувалова.

В определении суда говорится, что запрос «Левиафана», сделанный в соответствии с законом «О СМИ», был направлен «не на получение сведений о деятельности госорганов, а на явное злоупотребление правом в целях удовлетворения праздного любопытства либо незаконного интереса».

Судья Лебедев особо отметил, что запрос «Левиафана» не был связан с деятельностью Шувалова, а значит нарушил принцип недопустимости злоупотребления правами СМИ.

Правительство нам отказывает. Мы подаем в суд, понимая, что нет ни единого шанса, при котором нам откажут. Отказали. Не просто отказали, а решением, которое, став прецедентным, просто вообще уничтожит работу оставшихся независимых СМИ.

Навальный
Ранее правительство отказалось предоставить «Левиафану» график поездок Шувалова. Издание, созданное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, подало запрос в рамках своего расследования полетов Шувалова на частном самолете.
Летом 2016 года ФБК рассказал, что Шувалов и его жена пользуются частным самолетом стоимостью 62 миллиона долларов, который никак не отражен в декларации чиновника. В связи с этим Навальный потребовал отставки Шувалова.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов впоследствии рассказал, что, по словам Шувалова, фирма, на которую зарегистрирован самолет, была указана в закрытой части декларации. Затем эту офшорную компанию первый вице-премьер передал сыну, чтобы не нарушать запрет на владение зарубежными фирмами.

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