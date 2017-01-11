Суд объявил «праздным любопытством» официальный запрос СМИ по поводу самолета Шувалова

Судья Юлиан Лебедев Пресненского районного суда Москвы отказал изданию «Левиафан» в иске о бездействии к правительству России, которое отказалось предоставить график поездок первого вице-премьера Игоря Шувалова.

В определении суда говорится, что запрос «Левиафана», сделанный в соответствии с законом «О СМИ», был направлен «не на получение сведений о деятельности госорганов, а на явное злоупотребление правом в целях удовлетворения праздного любопытства либо незаконного интереса».

Судья Лебедев особо отметил, что запрос «Левиафана» не был связан с деятельностью Шувалова, а значит нарушил принцип недопустимости злоупотребления правами СМИ.