Суд объявил «праздным любопытством» официальный запрос СМИ по поводу самолета Шувалова
Судья Юлиан Лебедев Пресненского районного суда Москвы отказал изданию «Левиафан» в иске о бездействии к правительству России, которое отказалось предоставить график поездок первого вице-премьера Игоря Шувалова.
В определении суда говорится, что запрос «Левиафана», сделанный в соответствии с законом «О СМИ», был направлен «не на получение сведений о деятельности госорганов, а на явное злоупотребление правом в целях удовлетворения праздного любопытства либо незаконного интереса».
Судья Лебедев особо отметил, что запрос «Левиафана» не был связан с деятельностью Шувалова, а значит нарушил принцип недопустимости злоупотребления правами СМИ.
Правительство нам отказывает. Мы подаем в суд, понимая, что нет ни единого шанса, при котором нам откажут. Отказали. Не просто отказали, а решением, которое, став прецедентным, просто вообще уничтожит работу оставшихся независимых СМИ.