«Россию сегодня» и ТАСС признали значимыми для обороноспособности и безопасности государства

Официальный интернет-портал правовой информации
12:38, 11 января 2017
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Агентства «Россия сегодня» и ТАСС, а также Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и телецентр «Останкино» включены в список ФГУП, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства».

Перечень был утвержден постановлением правительства от 31 декабря 2016 года. 11 января список был опубликован на портале правовой информации.

Кроме государственных СМИ в перечень значимых для обороноспособности и безопасности страны ФГУПов также попали предприятия ФСО, ФСБ и Минобороны, в том числе калининградская газета «Страж Балтики».

В перечень также вошли ФГУПы корпорации «Росатом» и управления делами президента РФ, включая «Президент-Сервис» и торговый дом «Кремлевский».

Всего в список вошли 64 федеральных государственных унитарных предприятия.

ФГУПы, имеющие существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства, могут осуществлять госзакупки по упрощенной схеме. Законопроект, позволяющий правительству составлять такой список, был принят в конце 2016 года.
На Федеральные государственные унитарные предприятия, не попавшие в правительственный список, с 1 января 2017 года распространяются правила контрактной системы, а не более мягкого закона о госзакупках. В частности, такие ФГУПы теперь обязаны публиковать все сведения о закупках и проводить их по жестко регламентированным процедурам.
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