По делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 72-летнего наркодилера по кличке Пьеро

Среди подозреваемых, задержанных во Франции по делу об ограблении Ким Кардашьян, оказался 72-летний Пьер Б. по кличке Пьеро, ранее судимый за продажу кокаина. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

В последние годы Пьеро периодически попадал в поле зрения полиции из-за связей с преступными группировками, действующими на юге Франции, сообщил AFP источник в полиции. По данным Le Figaro, он близок к одному из лидеров преступного мира Марселя Тони Коссю.

Как пишет AFP, самому младшему из пяти человек, которых полиция считает непосредственными исполнителями ограбления, 54 года. Le Figaro сообщает, в свою очередь, что в ограблении участвовали, в частности, семья выходцев из Алжира, отец и двое сыновей.