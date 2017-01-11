По делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 72-летнего наркодилера по кличке Пьеро

AFP
19:00, 11 января 2017
Требует подтверждения

Среди подозреваемых, задержанных во Франции по делу об ограблении Ким Кардашьян, оказался 72-летний Пьер Б. по кличке Пьеро, ранее судимый за продажу кокаина. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

В последние годы Пьеро периодически попадал в поле зрения полиции из-за связей с преступными группировками, действующими на юге Франции, сообщил AFP источник в полиции. По данным Le Figaro, он близок к одному из лидеров преступного мира Марселя Тони Коссю.

Как пишет AFP, самому младшему из пяти человек, которых полиция считает непосредственными исполнителями ограбления, 54 года. Le Figaro сообщает, в свою очередь, что в ограблении участвовали, в частности, семья выходцев из Алжира, отец и двое сыновей.

Участница реалити-шоу, жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян была ограблена в ночь на 3 октября в одном из отелей Парижа, куда она приехала для участия в Неделе моды. Пятеро одетых в полицейскую форму грабителей, угрожая женщине оружием, забрали у нее украшения на сумму около 9 миллионов евро.
9 января полиция Франции задержала по подозрению в ограблении 17 человек. Позже трое из них были отпущены, в том числе шофер, работавший с Кардашьян в Париже. Под стражей остался его брат, которого предположительно подозревают в том, что он дал грабителям сигнал об отсутствии охраны рядом со знаменитостью.
По неподтвержденным данным, в ходе обысков у подозреваемых в ограблении были изъяты наличные на общую сумму в 300 тысяч евро.
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