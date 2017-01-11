Все нидерландские поезда теперь ездят на энергии ветра

Нидерландские поезда с начала 2017 года ездят на энергии ветра. Годом ранее благодаря ветряным электростанциям передвигались две трети поездов.

Нидерланды планировали полностью обеспечить поезда энергией ветра в 2018 году. Им удалось опередить план: в стране построили новые электростанции. Раньше Нидерланды закупали электроэнергию у соседних стран.

Каждый день самая крупная компания Нидерландов Nederlandse Spoorwegen перевозит 600 тысяч человек.