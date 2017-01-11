МТС и «Билайн» занялись выдачей микрокредитов

Мобильные операторы МТС и «Билайн», входящие в число крупнейших в России, занялись выдачей микрозаймов своим абонентам, сообщает РБК.

Услугу по получению моментального микрокредита сотовые операторы начали предоставлять в декабре 2016 года.

«Билайн» предлагает абонентам получить моментальные микрозаймы в размере от 3 тысяч до 15 тысяч рублей под 2 процента в день на срок от семи до 30 дней. Микрокредиты выдаются на любые цели. Получить деньги можно на телефон и на банковскую карту.

МТС пока предоставляет своим абонентам моментальные микрозаймы в пилотном режиме. Полученные средства, сообщили в компании, абоненты могут использовать для пополнения счета на телефоне как на оплату услуг связи, так и на другие сервисы мобильной коммерции. Ставки кредитов и объемы их выдачи в МТС уточнять не стали.

Два других крупнейших российских мобильных оператора — «Мегафон» и Tele2 — на рынок микрокредитования пока не вышли. При этом в Tele2 сообщили РБК, что компания анализирует спрос на услуги микрокредитования среди своих абонентов.