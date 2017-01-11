Кремль назвал «абсолютной фабрикацией» доклад о компромате на Трампа

Интерфакс
09:05, 11 января 2017
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Заявления о том, что у Кремля есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа являются «абсолютной фабрикацией». Об этом рассказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких «уток», качество открытой части предыдущего доклада и этой «утки» — сопоставимо, такой pulp fiction (бульварное чтиво — Медуза)», — добавил он.

Он заметил, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого, в том числе на выдвигавшуюся на выборах от демократов Хиллари Клинтон.

«Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние «охоты на ведьм». Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку — как, собственно, продолжение «охоты на ведьм»», — заявил Песков.

11 января американское издание Buzzfeed опубликовало доклад, который, как утверждается, подготовил бывший британский разведчик по заказу оппонентов Трампа. В документе рассказывается, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, в том числе когда тот посещал Москву.
Изданию не удалось подтвердить или опровергнуть утверждения, сделанные в докладе. При этом сам Трамп назвал доклад фальшивкой.

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