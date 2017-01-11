Каждый пятый Sukhoi SuperJet вывели из эксплуатации из-за дефекта

Выявленный дефект хвостового стабилизатора привел к тому, что каждый пятый самолет Sukhoi SuperJet 100 выведен из эксплуатации. Такую оценку приводят «Ведомости» со ссылкой на данные перевозчиков.

По информации издания, дефект в конце декабря 2016 года обнаружили на 14 лайнерах российских перевозчиков и на 11 машинах мексиканской Interjet. Затем шесть самолетов Interjet вернулись в строй после ремонта. При этом всего в мире используются 87 самолетов, то есть из экплуатации выведено чуть больше 20 процентов.

Дефект нашли в самолетах, которые эксплуатируют «Аэрофлот», «Газпромавиа», «Ямал» и «Якутия».