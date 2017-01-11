Исландцы через два месяца после выборов договорились о коалиции. Пиратская партия в нее не вошла

Три партии в исландском парламенте объединились в коалицию. Партия независимости, «Возрождение» и «Светлое будущее» сформируют правительство. На троих у этих партий 32 из 63 мест в парламенте. Это на одно больше, чем нужно для создания правительства.

Партия «Возрождение» после выборов отказывалась вступать в коалицию с Партией независимости. Как отмечает Iceland Magazine, странно выглядит и решение лидера «Светлого будущего», бывшего рок-музыканта Оуттарра Проппье. Он выходец из «Лучшей партии», выигравшей в 2010 году выборы в парламент Рейкьявика. Эта партия сторонилась власти и завоевала победу на противопоставлении элите.

Партии больше двух месяцев договаривались о коалиции. Исландцы выбрали парламент 29 октября 2016 года. Депутатами стали представители семи партий. Голоса избирателей распределились так, что в коалицию должны войти не менее трех политических сил. Депутатов левых партий не хватило для создания правительства. Пиратская партия, занявшая второе место, в итоге осталась в оппозиции.

Премьер-министром Исландии станет лидер Партии независимости Бьярни Бенедиктссон. В прошлом правительстве он был министром финансов. В апреле 2016 года из «панамского архива» стало известно, что раньше политик владел долей в офшорной компании, и она не была задекларирована. Бенедиктссон отказался уйти в отставку. Как показывали опросы того времени, две трети исландцев хотели увольнения политика.

Новое правительство попросит парламент проголосовать за проведение референдума о вступлении в ЕС. Партия независимости против присоединения; ее коллеги по коалиции — за.