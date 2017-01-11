Дональд Трамп: если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции прокомментировал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. «Если Путину нравится Дональд Трамп, это плюс, но это ни к чему не обязывает», — сказал победитель выборов.

Отвечая на вопрос о хакерских атаках в США, Трамп заявил, что к взломам причастна Россия, а также другие страны.

Неподтвержденное досье про компромат, который Кремль якобы собрал на Трампа, избранный президент назвал фальшивкой. Он заверил, что не ведет никаких дел в России и не имеет никаких обязательств перед ней.