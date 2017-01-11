Дональд Трамп: если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает
Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции прокомментировал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. «Если Путину нравится Дональд Трамп, это плюс, но это ни к чему не обязывает», — сказал победитель выборов.
Отвечая на вопрос о хакерских атаках в США, Трамп заявил, что к взломам причастна Россия, а также другие страны.
Неподтвержденное досье про компромат, который Кремль якобы собрал на Трампа, избранный президент назвал фальшивкой. Он заверил, что не ведет никаких дел в России и не имеет никаких обязательств перед ней.
Издание Buzzfeed 10 января опубликовало досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с российским руководством. В этих материалах говорится, в частности, что Кремль якобы собирал компромат на Трампа. Насколько достоверны эти сведения, неизвестно.
Американская разведка 6 января опубликовала доклад, в котором говорится о «кампании по вмешательству» России в президентские выборы в США. Авторы доклада утверждают, что Владимир Путин лично распорядился начать хакерские атаки в США с целью дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.