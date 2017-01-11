19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований

Главы национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну международных турниров. Такое решение было принято на саммите в Дублине, сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).

Поводом для обращения стала публикация второй части доклада комиссии Ричарда Макларена, в которой рассказывается о массовом применении допинга и сокрытии положительных допинг-проб в России.

Представители антидопинговых организаций предложили российским спортсменам выступать как нейтральным атлетам, не представляющим никакую страну, пройдя соответствующую проверку.

Обращение подписали Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция, Швейцария и США.

В ответ на предложение саммита NADO вице-премьер российского правительства и бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что утверждения о госпрограмме допинга в России — это ложь. В качестве примера он привел итоги 2016 года, когда проверкой российских спортсменов занималось Британское антидопинговое агентство (UKAD). За год было выявлено только 26 нарушений, 21 из которых связано с мельдонием, запрещенным с начала года.