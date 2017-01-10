Жителя Севастополя приговорили к условному сроку за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»

Нахимовский суд Севастополя приговорил местного жителя Виталия Славиковского к двум годам условно за возбуждение ненависти и вражды, в том числе по отношению к болельщикам «Спартака». Об этом сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на представителей суда.

Согласно картотеке Нахимовского суда, приговор был вынесен еще 31 августа 2016 года и через две недели вступил в силу. Тогда в СМИ о вынесении приговора не сообщалось.

О деле в отношении Виталия Славиковского стало известно в июле 2016 года. Тогда сообщалось, что в 2014–2015 году он разместил в соцсетях сообщения, направленные на «возбуждение ненависти и вражды по отношению к болельщикам футбольного клуба „Спартак“, а также к группам лиц по признакам национальности».

Как следует из обвинительного заключения, с которым ознакомилась «Фонтанка», Славиковский опубликовал картинку с «мужчиной в шляпе» (предположительно, речь идет о Михаиле Боярском) и надписью «твори бардак, *** „Спартак“». По информации издания, больше московский футбольный клуб в материалах дела не упоминается.