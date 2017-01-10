Военкомат в Казани сообщил о гибели российского военного в Сирии. Его убили полгода назад

РБК
16:26, 10 января 2017
Надежный источник

В Сирии погиб капитан российской армии Марат Ахметшин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военный комиссариат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани. Ахметшин был убит еще в июне 2016 года, но до сих пор об этом не сообщалось.

Ахметшин служил в артиллерии. Его похороны состоялись в августе 2016 года. Капитану посмертно присвоили звание Героя России, его именем назвали школу в Казани.

Первым о гибели Ахметшина сообщило издание «Шэхри Казан». Заметка затем была удалена, но сохранилась в архиве.

По словам вдовы Ахметшина Гузель, которые приводит «Шэхри Казан», в апреле прошлого года капитан был направлен в служебную командировку. Через некоторое время он дозвонился до жены с незнакомого номера, который оказался сирийским. Она также рассказала, что Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, не уточнила.

РБК
В декабре 2016 года стало известно о гибели в Сирии сержанта Эдуарда Сокурова, военнослужащего из Кабардино-Балкарии. Он был убит в первые же сутки после начала российской операции в Сирии. О гибели Сокурова не сообщалось больше года. Администрация Нальчика опубликовала заметку о его посмертном награждении медалью «За отвагу», но затем удалила с сайта этот материал.

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