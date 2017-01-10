Военкомат в Казани сообщил о гибели российского военного в Сирии. Его убили полгода назад
В Сирии погиб капитан российской армии Марат Ахметшин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военный комиссариат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани. Ахметшин был убит еще в июне 2016 года, но до сих пор об этом не сообщалось.
Ахметшин служил в артиллерии. Его похороны состоялись в августе 2016 года. Капитану посмертно присвоили звание Героя России, его именем назвали школу в Казани.
Первым о гибели Ахметшина сообщило издание «Шэхри Казан». Заметка затем была удалена, но сохранилась в архиве.
По словам вдовы Ахметшина Гузель, которые приводит «Шэхри Казан», в апреле прошлого года капитан был направлен в служебную командировку. Через некоторое время он дозвонился до жены с незнакомого номера, который оказался сирийским. Она также рассказала, что Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, не уточнила.