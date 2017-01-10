В Марокко запретили производство и продажу бурок

Власти Марокко запретили производство и продажу бурок — мусульманской женской одежды, которая полностью закрывает тело и лицо. Под запрет, как рассказал источник Le 360 в Министерстве внутренних дел, попали даже ткани, которые используются для пошива одежды.

Официально причины такого запрета не называются, но продавцы бурок рассказали изданию, что поводом стал тот факт, что полностью закрывающее тело одежда используется преступниками.

Источник в МВД уклонился от ответа на вопрос, последует ли за этим запрет на ношение бурок в стране.