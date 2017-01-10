В Марокко запретили производство и продажу бурок
Власти Марокко запретили производство и продажу бурок — мусульманской женской одежды, которая полностью закрывает тело и лицо. Под запрет, как рассказал источник Le 360 в Министерстве внутренних дел, попали даже ткани, которые используются для пошива одежды.
Официально причины такого запрета не называются, но продавцы бурок рассказали изданию, что поводом стал тот факт, что полностью закрывающее тело одежда используется преступниками.
Источник в МВД уклонился от ответа на вопрос, последует ли за этим запрет на ношение бурок в стране.
Бурки и другие виды религиозной одежды, полностью закрывающей тело и лицо, частично запрещены во Франции и Бельгии — там такую одежду нельзя носить в общественных местах. Запреты на местном уровне действуют и в других европейских странах.
В 2013 году Верховный суд России признал законным запрет на ношение мусульманского женского головного платка (хиджаба) в школах. Такое решение было вынесено после того как в Ставрополе ученицам запретили ходить в школу в платках.