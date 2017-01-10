В Госдуме составят списки депутатов, которые месяцами не платят за ЖКХ

РБК
14:02, 10 января 2017
Надежный источник

Некоторые депутаты Госдумы несколько месяцев не платили за коммунальные услуги в служебных квартирах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У некоторых такой доход, а не платят за квартиру», — цитирует его РБК. Сколько таких депутатов и в каких фракциях они состоят, Володин не уточнил.

Председатель Госдумы сообщил, что поручил фракциям составить списки депутатов, имеющих задолженности за услуги ЖКХ.

«Каждая фракция [составит] списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата», — сказал Володин.

Он уточнил, что речь идет о депутатах, которые заседали в минувшем созыве и переизбрались в новый, сохранив служебное жилье, при этом не оплатив долги за коммунальные услуги «за несколько месяцев».

РБК
В декабре 2016 года Госдума обнародовала фамилии 19 депутатов прошлого созыва, которые вовремя (до 5 декабря) не выехали из служебных квартир на улице Улофа Пальме в Москве. После этого большинство из них покинули жилье. По состоянию на 10 января, по словам Вячеслава Володина, таких депутатов осталось двое.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться