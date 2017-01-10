В Госдуме составят списки депутатов, которые месяцами не платят за ЖКХ

Некоторые депутаты Госдумы несколько месяцев не платили за коммунальные услуги в служебных квартирах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У некоторых такой доход, а не платят за квартиру», — цитирует его РБК. Сколько таких депутатов и в каких фракциях они состоят, Володин не уточнил.

Председатель Госдумы сообщил, что поручил фракциям составить списки депутатов, имеющих задолженности за услуги ЖКХ.

«Каждая фракция [составит] списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата», — сказал Володин.