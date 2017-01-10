В Буэнос-Айресе отпилили половину статуи Месси

В Буэнос-Айресе вандалы отпилили половину статуи футболиста Лионеля Месси. Кто именно это сделал и где теперь находится пропавшая верхняя часть статуи, неизвестно.

The statue of Messi in Buenos Aires has been cut in half by vandals...



Argentina got world's most disgraceful fanbase! pic.twitter.com/m0XwjOHdyg — Leo Messi (@messi10stats) January 10, 2017

Статуя была установлена в июне 2016 года в рамках кампании, участники которой пытались убедить Месси вернуться в сборную Аргентины. Футболист объявил об уходе из команды после того, как аргентинцы проиграли чилийцам финал Кубка Америки. Месси тогда не забил пенальти в серии послематчевых ударов.

В августе 2016 года Месси решил вернуться в сборную.

Мэр Буэнос-Айреса пообещал, что статуя футболиста будет восстановлена.