Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие за год продукты

Сильнее всего в 2016 году в России, по данным Росстата, подорожало сливочное масло. За год цена этого продукта в РФ выросла более чем на 20 процентов.

На втором месте по темпу роста цен оказались молоко и молочные продукты. В декабре 2016 года они подорожали почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Цены на рыбу и морепродукты в 2016 году выросли в среднем, по данным Росстата, на 8,6 процента.

По сравнению с 2015 годом, снизились цены на куриные яйца (на 0,7 процента), сахар-песок (на 6 процентов) и плодоовощную продукцию (на 6,8 процента).

Среди непродовольственных товаров наиболее сильно в 2016 году подорожали табачные изделия (на 17,8 процента), обувь (на 9,2 процента) и ткани (на 7,6 процента).