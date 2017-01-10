Правительство запретило раскрывать отчетность «Роснефтегаза»
Компания «Роснефтегаз», через которую государство владеет половиной «Роснефти», не будет публиковать финансовую отчетность. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на неназванные источники, такое решение правительство России приняло в декабре 2016 года.
Совет директоров «Роснефтегаза» возглавляет руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. По оценкам «Дождя», на счетах «Роснефтегаза» могут находиться более 600 миллиардов рублей.
В 2016 году «Роснефтегаз» сменил организационно-правовую форму: из открытого акционерого общества (ОАО) компания стала акционерным обществом (АО). Тем самым она получила право не публиковать отчетность с согласия акционера.
На сайте «Роснефти» опубликована отчетность «Роснефтегаза» до 2014 года включительно. Отчетности за 2015 год на сайте нет.
Федеральный чиновник на вопрос, сколько сейчас денег у «Роснефтегаза», ответил: «Много».