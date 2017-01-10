Правительство запретило раскрывать отчетность «Роснефтегаза»

Дождь
17:49, 10 января 2017
Требует подтверждения

Компания «Роснефтегаз», через которую государство владеет половиной «Роснефти», не будет публиковать финансовую отчетность. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на неназванные источники, такое решение правительство России приняло в декабре 2016 года.

Совет директоров «Роснефтегаза» возглавляет руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. По оценкам «Дождя», на счетах «Роснефтегаза» могут находиться более 600 миллиардов рублей.

В 2016 году «Роснефтегаз» сменил организационно-правовую форму: из открытого акционерого общества (ОАО) компания стала акционерным обществом (АО). Тем самым она получила право не публиковать отчетность с согласия акционера.

На сайте «Роснефти» опубликована отчетность «Роснефтегаза» до 2014 года включительно. Отчетности за 2015 год на сайте нет.

Федеральный чиновник на вопрос, сколько сейчас денег у «Роснефтегаза», ответил: «Много».

Дождь
«Роснефтегазу» принадлежат 50,1 процента акций «Роснефти» и около 11 процентов акций «Газпрома». Полученные «Роснефтегазом» дивиденды только частично перечисляют в российский бюджет.
На пресс-конференции в декабре 2016 года президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, почему дивиденды оседают на счетах «Роснефтегаза» и не следует ли их изъять в бюджет. «Да, есть такой резерв, как деньги „Роснефтегаза“. Но они абсолютно прозрачны, там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем правительства. И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — ответил Путин.
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