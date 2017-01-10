Правительство решило отменить правило «не больше одного штрафа в день» для системы «Платон»

Коммерсантъ
06:02, 10 января 2017
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Министерство транспорта по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание за неоплату проезда грузовиков по системе «Платон». Разработку законопроекта в ведомстве подтвердили «Коммерсанту».

По итогам совещания в правительстве было решено отменить ограничение на количество штрафов, которое может получать собственник или водитель грузовика. В действующей редакции КоАП прописано, что дорожные камеры могут выписывать не больше одного штрафа в день за нарушение оплаты проезда фур по федеральным трассам.

Всего на российских дорогах установлено 194 рамки с камерами для контроля оплаты проезда грузовиков, помимо этого за соблюдением правил следят 100 автомобилей с мобильными камерами. Причем количество стационарных пунктов контроля планируют довести до 481 к июлю 2017 года.

Дворкович также поручил отменить скидку при оплате штрафа, если нарушение было зафиксировано не камерой, а инспектором Ространснадзора. С 1 января 2016 года водители обязаны оплатить только половину штрафа, если успеют сделать это в течение 20 дней после нарушения.

В Госдуме выступили против инициативы правительства. Первый зампред профильного комитета Думы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил «Ъ», что считает такое предложение нецелесообразным, так как Минтранс уже повышает тарифы «Платона».

Система «Платон» для сбора платы с грузовиков за ущерб, причиняемый федеральным трассам, заработала в ноябре 2015 года. Вскоре после запуска тариф 3,73 рубля за километр был снижен более чем вдвое на фоне протестов дальнобойщиков. Сейчас Минтранс обсуждает поэтапную отмену льготного тарифа.

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