Правительство решило отменить правило «не больше одного штрафа в день» для системы «Платон»

Министерство транспорта по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание за неоплату проезда грузовиков по системе «Платон». Разработку законопроекта в ведомстве подтвердили «Коммерсанту».

По итогам совещания в правительстве было решено отменить ограничение на количество штрафов, которое может получать собственник или водитель грузовика. В действующей редакции КоАП прописано, что дорожные камеры могут выписывать не больше одного штрафа в день за нарушение оплаты проезда фур по федеральным трассам.

Всего на российских дорогах установлено 194 рамки с камерами для контроля оплаты проезда грузовиков, помимо этого за соблюдением правил следят 100 автомобилей с мобильными камерами. Причем количество стационарных пунктов контроля планируют довести до 481 к июлю 2017 года.

Дворкович также поручил отменить скидку при оплате штрафа, если нарушение было зафиксировано не камерой, а инспектором Ространснадзора. С 1 января 2016 года водители обязаны оплатить только половину штрафа, если успеют сделать это в течение 20 дней после нарушения.

В Госдуме выступили против инициативы правительства. Первый зампред профильного комитета Думы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил «Ъ», что считает такое предложение нецелесообразным, так как Минтранс уже повышает тарифы «Платона».