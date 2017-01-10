Поставки комплексов «Ярс» российской армии оказались под угрозой срыва

Выполнение гособоронзаказа на поставки мобильных стратегических ракетных комплексов «Ярс» российским войскам оказалось под угрозой срыва, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, Подольский электромеханический завод, оказавшийся в сложной экономической ситуации, не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок «Ярса».

О проблемах с поставкой оборудования говорится в письме главы Московского института теплотехники (МИТ), производящего пусковые установки для «Ярса», Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.

Никулин просит создать дублирующее производство комплектующих для «Ярсов» на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ), входящем в «Ростех». Организация дублирующего производства, отмечается в письме главы МИТ, может занять около полутора лет.

Получить официальные комментарии в «Ростехе» и МИТ изданию не удалось, однако источники в отрасли сообщили, что руководство госкорпорации с письмом Никулина ознакомилось.