Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро «оставившим пост». По Конституции это означает его отставку
Парламент Венесуэлы принял постановление о том, что президент страны Николас Мадуро «оставил свой пост». Согласно Конституции страны, такое постановление является основанием для отставки главы государства.
По словам спикера парламента Хулио Борхеса, депутаты признали Мадуро «оставившим пост» из-за его бездействия в борьбе с кризисом.
Как пишет AFP, ожидается, что Верховный суд отменит постановление.
В случае отставки Мадуро новые выборы президента могут быть назначены лишь до начала второй половины его срока, которая, как пишет Fox News, начнется 10 января. В противном случае обязанности главы государства перейдут вице-президенту.
В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис, который привел к нехватке продовольствия и товаров первой необходимости.
В декабре 2015 года оппозиция выиграла парламентские выборы. С тех пор парламент предпринимает шаги для отставки Николаса Мадуро — в частности, был начат сбор подписей для референдума о его отставке. Суд остановил эту процедуру.