Оставшуюся после продажи основного бизнеса часть Yahoo! переименуют в Altaba
Корпорация Yahoo! объявила о смене названия на Altaba. Соответствующая заявка была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документе также сказано, что гендиректор Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров корпорации.
Как отмечает The Verge, заявленные изменения вряд ли затронут основной бизнес корпорации, так как переименование связано со сделкой по продаже интернет-сервисов Yahoo! телекоммуникационному оператору Verizon.
Переименование и изменение состава совета директоров коснется той части Yahoo! , которая не была продана, — холдинга, владеющего 15 процентами Alibaba, долей в японском подразделении Yahoo! и другими непрофильными активами.
Изменения вступят в силу после закрытия сделки по продаже части Yahoo! , если она будет успешно завершена.
Объявленные изменения — переименование Yahoo! в Altaba и уход Майер — касаются только холдинга. Эта компания уже не представляет саму Yahoo!; там просто куча акций и непринципиальных патентов. Нет смысла сохранять за ней имя Yahoo! и оставлять у руля Майер, которая сосредоточена на основном продукте (англ.яз.).