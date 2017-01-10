Оставшуюся после продажи основного бизнеса часть Yahoo! переименуют в Altaba

Корпорация Yahoo! объявила о смене названия на Altaba. Соответствующая заявка была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документе также сказано, что гендиректор Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров корпорации.

Как отмечает The Verge, заявленные изменения вряд ли затронут основной бизнес корпорации, так как переименование связано со сделкой по продаже интернет-сервисов Yahoo! телекоммуникационному оператору Verizon.

Переименование и изменение состава совета директоров коснется той части Yahoo! , которая не была продана, — холдинга, владеющего 15 процентами Alibaba, долей в японском подразделении Yahoo! и другими непрофильными активами.

Изменения вступят в силу после закрытия сделки по продаже части Yahoo! , если она будет успешно завершена.