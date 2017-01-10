Москвич украл статую из парка «Сокольники» для своей девушки
Жителя Москвы задержали по подозрению в краже позолоченной статуи из парка «Сокольники», сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Сотрудники «Сокольников», рассказали собеседники агентства, накануне обратились в полицию с заявлением об исчезновении статуи, стоимость которой оценивается в три миллиона рублей.
Подозреваемый в краже статуи, заявили в пресс-службе ГУВД, был задержан недалеко от места происшествия.
Задержанный рассказал, что похитил скульптуру во время прогулки по парку и решил подарить ее своей девушке.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Сокольники установили, что в ночное время неизвестный, находясь на территории парка, похитил позолоченную статую.