Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет
Яна Кудрявцева, завоевавшая 13 титулов чемпиона мира по художественной гимнастике и ставшая серебряным призером Олимпиады в Рио, приняла решение завершить карьеру из-за травмы.
О своем решения Кудрявцева официально оповестила Международную федерацию гимнастики (FIG).
В сообщении, опубликованном 10 января на сайте FIG, говорится, что о завершении карьеры Кудрявцева уведомила федерацию в конце 2016 года.
#Rhythmic star Yana Kudryavtseva, the World All-around champion in 2013, '14 and '15, says goodbye to #Gymnastics: https://t.co/ycZGrWleUP pic.twitter.com/HVY3MyJeQy— FIG (@gymnastics) January 9, 2017
В конце ноября 2016 года российские СМИ со ссылкой на главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову сообщали о планах Кудрявцевой завершить профессиональную спортивную карьеру из-за травмы. Однако сама гимнастка тогда заявила, что пока не приняла решение об уходе из профессионального спорта.