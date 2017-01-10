Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет

Международная федерация гим
11:12, 10 января 2017
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Яна Кудрявцева, завоевавшая 13 титулов чемпиона мира по художественной гимнастике и ставшая серебряным призером Олимпиады в Рио, приняла решение завершить карьеру из-за травмы.

О своем решения Кудрявцева официально оповестила Международную федерацию гимнастики (FIG).

В сообщении, опубликованном 10 января на сайте FIG, говорится, что о завершении карьеры Кудрявцева уведомила федерацию в конце 2016 года.

В конце ноября 2016 года российские СМИ со ссылкой на главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову сообщали о планах Кудрявцевой завершить профессиональную спортивную карьеру из-за травмы. Однако сама гимнастка тогда заявила, что пока не приняла решение об уходе из профессионального спорта.
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