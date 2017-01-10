Минфин потратил половину Резервного фонда за месяц

Министерство финансов РФ
15:19, 10 января 2017
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Резервный фонд России за декабрь 2016 года сократился в два раза. По данным на 1 января 2017 года, его объем составил 972,13 миллиарда рублей (16,03 миллиарда долларов). На 1 декабря 2016 года в Резервном фонде было накоплено 2,032 триллиона рублей.

Средства в иностранной валюте на 966,9 миллиарда рублей были проданы в декабре для покрытия дефицита бюджета на 2016 год, сообщили в Минфине.

Объем Фонда национального благосостояния снизился с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года на 269 миллиардов рублей, с 4,628 триллиона до 4,359 триллиона рублей.

Как отмечает «Интерфакс», за год из Резервного фонда на покрытие дефицита было потрачено 2,137 триллиона рублей, то есть примерно столько, сколько планировал Минфин. Бюджет на 2016 год был сверстан с дефицитом 2,36 триллиона рублей.

Согласно статистике Минфина, 1 января 2016 года объем Резервного фонда был 3,64 триллиона рублей (49,5 миллиарда долларов), годом ранее — 4,94 триллиона (87,91 миллиарда долларов).
Министерство финансов неоднократно предупреждало, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан при сохранении низких цен на нефть. К концу 2016 года стоимость нефти выросла по сравнению с началом года.

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