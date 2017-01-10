Число участников чемпионатов мира по футболу увеличат в полтора раза

Международная федерация футбола (ФИФА) решила радикально изменить формулу проведения чемпионатов мира с 2026 года.

В финальной части турнира будут принимать участие 48 команд — в полтора раза больше, чем сейчас. Их поделят на 16 групп по три команды в каждой. На стадии плей-офф играть будут 32 сборные, то есть в 1/16 финала попадут две из трех команд в каждой группе.

Согласно действующей формуле, в финальной части чемпионатов мира играют 32 сборные. Они распределяются по восьми группам. В 1/8 финала выходят две из четырех команд в каждой группе.

С учетом запланированной реформы общее количество матчей на чемпионатах мира увеличится с 64 до 80.

По какой схеме будут отбирать дополнительные 16 команд для финальной части чемпионата мира, неизвестно. Предполагается, что большее представительство на турнире получат азиатские и африканские страны.

Изменить схему проведения чемпионатов мира предложил президент ФИФА Джанни Инфантино. Как сообщает The Guardian, федерация футбола подсчитала, что при новой формуле доходы от турниров вырастут на миллиард долларов.