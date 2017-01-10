«Ангарский маньяк» признался еще в 60 убийствах

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за 22 убийства, признался еще в 60 убийствах, совершенных с 1992 по 2007 годы.

В пресс-службе иркутского управления Следственного комитета «Интерфаксу» рассказали, что пока новые обвинения предъявлены Попкову только по 47 эпизодам.

При этом ТАСС сообщает, что 47 убийств — общее количество эпизодов, по которым Попкову предъявлено обвинение, в том числе в рамках первого уголовного дела. То есть новыми являются только 25 эпизодов. Источник агентства добавил, что всего Попков признался только в 59 убийствах.

Попков в своих признательных показаниях рассказывает, что жертв, о которых ранее не было известно, он также находил в Ангарске, все они были женщинами. В качестве орудия убийства он использовал топор, лопату, ножи, молотки, веревки, ремни, биту и отвертки.