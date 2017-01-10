Американские сенаторы представили законопроект о новых санкциях против РФ

Группа американских сенаторов 10 января представила законопроект о расширении санкций в отношении РФ в связи с кибератаками и ситуацией на Украине. Инициатором расширения санкций стал Бен Кардин, автор «закона Магнитского».

Предлагаемые санкции направлены против «отдельных лиц», ответственных, по мнению США, за кибератаки. Меры будут касаться, в частности, «возможностей для экспорта» и использования американской банковской системы.

По информации ТАСС, законопроект предусматривает наложение ограничений за сотрудничество с ФСБ и ГРУ, против которых были введены санкции в конце декабря.

Говоря о санкциях, связанных с действиями России в отношении Украины, Кардин упомянул ограничительные меры в сфере энергетики, а также санкции против тех, кто участвует в приватизации российских активов и причастен к нарушению прав человека на контролируемых РФ территориях.

Как пишет Washington Post, сенаторы предлагают законодательно оформить все санкции, введенные США в отношении РФ за последние годы. В документе предлагается закрепить, что США никогда не признают присоединение Крыма к России и независимость Абхазии и Южной Осетии.

Также законопроект предлагает выделение 100 миллионов долларов Госдепартаменту на поддержку развития гражданского общества, демократии и борьбы с коррупцией в Европе, пишет газета.