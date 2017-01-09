Задержаны 15 подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян в Париже
Французская полиция задержала 15 человек в рамках расследования дела об ограблении супруги рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян в Париже.
Операция по задержанию подозреваемых в ограблении Кардашьян, по данным радиостанции Europe 1, прошла ранним утром 9 января в разных частях Парижа.
Подозреваемые, в соответствии с законами Франции, задержаны на 96 часов. По истечению этого срока им должны или предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Подробности операции, включая личности подозреваемых, пока не раскрываются.
Нападение на Ким Кардашьян, получившую известность, в числе прочего, благодаря участию в реалити-шоу, было совершено в ночь на 2 октября 2016 года в Париже, где супруга Канье Уэста посещала Неделю моды.
Пятеро грабителей, одетых в полицейскую форму, проникли в отель, где остановилась Кардашьян, и похитили ювелирные украшения на сумму около 9 миллионов евро. Грабители, как сообщалось, угрожали Кардашьян оружием, а также связали ее.