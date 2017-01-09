Задержаны 15 подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян в Париже

Французская полиция задержала 15 человек в рамках расследования дела об ограблении супруги рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян в Париже.

Операция по задержанию подозреваемых в ограблении Кардашьян, по данным радиостанции Europe 1, прошла ранним утром 9 января в разных частях Парижа.

Подозреваемые, в соответствии с законами Франции, задержаны на 96 часов. По истечению этого срока им должны или предъявить обвинения или отпустить на свободу.

Подробности операции, включая личности подозреваемых, пока не раскрываются.