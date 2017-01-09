В Совете Федерации предложили смягчить запрет на выезд должников за границу

В верхней палате российского парламента подготовлена поправка, разрешающая снимать запрет на выезд должника за границу в том случае, если он предъявит документ о погашении долга.

Соответствующую поправку подготовил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов.

«В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введенные ранее, снимаются незамедлительно», говорится в тексте поправки.

Для реализации нововведения предлагается на всех пропускных пунктах на границе РФ «организовать офисы судебных приставов, где расплатившиеся должники имели бы возможность незамедлительно получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате долга, например, через терминал, мобильный банк или сайт ФССП».

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года.