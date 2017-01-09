В Москве осужден за разбой Зелимхан Мазаев, которого обвиняли в убийстве Сулима Ямадаева в Дубае
Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Зелимхана Мазаева, его признали виновным в грабеже и разбое. Мазаев ранее находился в международном розыске по обвинению в убийстве бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева.
Московский суд признал Мазаева и его подельников виновными в вооруженном нападении на двух москвичей 4 января 2015 года. Все трое были задержаны на следующий день, сообщники Мазаева получили по пять лет колонии.
В 2009 году власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили Мазаева в розыск по линии Интерпола. Его считали непосредственным исполнителем убийства Сулима Ямадаева на подземной парковке в Дубае.
Вместе с Мазаевым ОАЭ объявила в розыск еще шесть россиян, в числе которых депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов. Розыск Мазаева и Делимханова затем был отменен.
За убийство Ямадаева в Дубае осудили бывшего конюха главы Чечни Рамзана Кадырова Махди Лорнию и переводчика Максуд-Джана Исматова, их приговорили к 25 годам лишения свободы. Сроки затем сократили до трех лет, поскольку брат Сулима Ямадаева Иса попросил смягчить приговор согласно нормам шариата.