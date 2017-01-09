В Москве осужден за разбой Зелимхан Мазаев, которого обвиняли в убийстве Сулима Ямадаева в Дубае

Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Зелимхана Мазаева, его признали виновным в грабеже и разбое. Мазаев ранее находился в международном розыске по обвинению в убийстве бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева.

Московский суд признал Мазаева и его подельников виновными в вооруженном нападении на двух москвичей 4 января 2015 года. Все трое были задержаны на следующий день, сообщники Мазаева получили по пять лет колонии.