В Афинах умер российский консул
В Афинах у себя в квартире найден мертвым российский консул Андрей Маланин, сообщает CNN Greece. По информации издания, ему было 55 лет.
РИА Новости пишет, что в посольстве России подтвердили смерть дипломата.
По словам собеседника ТАСС в посольстве, смерть наступила по естественным причинам.
Как сообщила «Прото тема», консула нашли мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.
Андрей Маланин был заведующим консульским отделом посольства РФ в Греции.