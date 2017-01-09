В Афинах умер российский консул

РИА Новости
19:12, 9 января 2017
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В Афинах у себя в квартире найден мертвым российский консул Андрей Маланин, сообщает CNN Greece. По информации издания, ему было 55 лет.

РИА Новости пишет, что в посольстве России подтвердили смерть дипломата. 

По словам собеседника ТАСС в посольстве, смерть наступила по естественным причинам.

Как сообщила «Прото тема», консула нашли мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.

РИА Новости
Андрей Маланин был заведующим консульским отделом посольства РФ в Греции.
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