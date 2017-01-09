В Афинах умер российский консул

В Афинах у себя в квартире найден мертвым российский консул Андрей Маланин, сообщает CNN Greece. По информации издания, ему было 55 лет.

РИА Новости пишет, что в посольстве России подтвердили смерть дипломата.

По словам собеседника ТАСС в посольстве, смерть наступила по естественным причинам.