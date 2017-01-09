США внесли Александра Бастрыкина в «список Магнитского»

Минфин США внес в «список Магнитского» главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Кроме того, в список попали депутат Госдумы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко.

Также в список включили следователя Станислава Гордиевского, который участвовал в деле Hermitage Capital и упоминался в первой версии «списка Магнитского», и Геннадия Плаксина — одного из руководителей «Универсального банка сбережений», который принадлежал предпринимателю Дмитрию Клюеву. Клюева фонд Hermitage Capital обвинял в организации хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета РФ.