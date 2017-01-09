Полиция забрала у нидерландского журналиста обломки малайзийского «Боинга»

В аэропорту Амстердама полицейские забрали у нидерландского журналиста обломки малайзийского «Боинга». Михел Спеккерс собрал эти предметы на месте крушения лайнера на востоке Украины. Он также нашел часть человеческой кости. Ее тоже забрали. Кроме того, полицейские взяли видеокамеру, телефон и компьютер журналиста.

Как рассказал Михел Спеккерс, он поехал на восток Украины для съемки документального фильма о повседневной жизни в этом регионе. Местные жители рассказали, что обломки самолета по-прежнему разбросаны на месте крушения. Журналист отправился туда и убедился в правдивости рассказов. По словам Спеккерса, он привез в Нидерланды «малую часть» обломков.

Фрилансер Михел Спеккерс на личном сайте называет себя независимым журналистом-расследователем.