Полиция забрала у нидерландского журналиста обломки малайзийского «Боинга»

AFP
11:03, 9 января 2017
Надежный источник

В аэропорту Амстердама полицейские забрали у нидерландского журналиста обломки малайзийского «Боинга». Михел Спеккерс собрал эти предметы на месте крушения лайнера на востоке Украины. Он также нашел часть человеческой кости. Ее тоже забрали. Кроме того, полицейские взяли видеокамеру, телефон и компьютер журналиста.

Как рассказал Михел Спеккерс, он поехал на восток Украины для съемки документального фильма о повседневной жизни в этом регионе. Местные жители рассказали, что обломки самолета по-прежнему разбросаны на месте крушения. Журналист отправился туда и убедился в правдивости рассказов. По словам Спеккерса, он привез в Нидерланды «малую часть» обломков.

Фрилансер Михел Спеккерс на личном сайте называет себя независимым журналистом-расследователем.

Самолет Boeing 777 сбили над Украиной 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Расследование крушения лайнера ведет комиссия специалистов из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австралии. Согласно их выводам, зенитный ракетный комплекс «Бук» поразил самолет с территории, подконтрольной пророссийским повстанцам. Орудие доставили из России. Кто управлял «Буком», в докладе комиссии не говорится. Комиссия по-прежнему расследует это дело.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться